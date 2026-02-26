"Puede ser que hicimos mal la pega": Daniel Merino responde por abrupto cierre de Asskha en Viña

El director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, Daniel Merino, salió a enfrentar la polémica tras la presentación de Asskha Sumathra en la cuarta noche del certamen, en conversación con el matinal "Contigo en la mañana" de CHV, donde descartó de plano cualquier acusación de censura y reconoció errores en la coordinación del cierre.

Merino explicó que la comediante entregó un libreto de aproximadamente 15 páginas, "impecable", y que "todos sabíamos que iba a ser un éxito". Sin embargo, detalló: "La forma de ella es que, por ejemplo, parte en la hoja uno, después pasa a la hoja siete, luego a la cuatro, después a la nueve".

Según Merino, "eso impidió que nosotros pudiéramos hacer lo que hacemos normalmente: ingresar los animadores y realizar la ceremonia de premiación".

Merino fue enfático: "Aquí nadie censuró a nadie. Yo personalmente jamás permitiría que existiera una censura". Sobre el polémico remate, sostuvo: "Yo me imagino que hizo referencia al tema del libreto, de avanzar y atrasarse, pero en ningún caso nada de lo que dijo molestó a alguien".

El ejecutivo también explicó que desde producción le enviaban mensajes a través del prompter como: "'Haz un remate para la entrada de los animadores y premiarte'. Eso lo hacemos con todos los comediantes. Si ella hubiera podido leer esos mensajes, el ingreso habría sido mucho más ordenado. Pero no me leyó, no me leyó nunca", aseguró Merino.

Consultado directamente por la decisión de hacer entrar a los animadores, relató: "Le pregunté a la persona que manejaba su prompter: '¿En qué momento puedo hacer entrar a los animadores?'. Me dijo: 'Espera, yo te aviso'. Y después me dijo: 'Ahora'. Entonces dije: 'Ahora entran animadores, música', y entraron".

El mea culpa

Durante la entrevista con Julio César Rodríguez, el director admitió: "Debimos dejar que terminara de hablar, de expresarse, de agradecer". Ante la consulta sobre el corte de micrófono, respondió: "En ningún caso fue desconfianza de nada".

Aun así, reconoció el traspié: "Puede ser que hicimos mal la pega. Creo que la coordinación fue mala". Y agregó: "Obviamente, uno tiene que hacerse cargo. Por eso estoy hablando aquí. No tengo nada que ocultar".

Al ser consultado por qué no se le explicó al público o a la artista lo ocurrido en el momento, señaló: "Eso fue porque es tanto el apuro por terminar antes de las 3 de la mañana todos los días, todos los días estamos apurados, todo el mundo reclama...".

En ese instante, Rodríguez lo interrumpió diciendo: "Se nos acabó el tiempo, Daniel, te vamos a cortar igual que a la Asskha", dando por finalizada la conversación y con todo el panel pidiendo al unísono que se le cortara el micrófono.

Más temprano, Merino también abordó la situación a través de su cuenta en X, donde detalló que la rutina se extendió por los 50 minutos pactados.