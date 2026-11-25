La agrupación Gondwana junto a Quique Neira serán parte de la parrilla del Festival de Viña 2027, en su regreso al evento después de casi 25 años.

De acuerdo a información de La Tercera, el reencuentro del grupo, concretado este año con varios shows en el país, sumará una parada en la Quinta Vergara, a fines de febrero próximo.

Junto al grupo reggae, el evento viñamarino también contará con Laura Pausini y el regreso de la formación clásica de La Ley. Toda la parrilla de Viña 2027 será anunciada la mañana de este viernes 27 de noviembre.

Será la tercera vez de Gondwana en el festival, tras sus actuaciones en las versiones de 2001 y 2003.