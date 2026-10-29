Quique Neira y Gondwana cierran su exitoso reencuentro en Santander Arena

Quique Neira y Gondwana, quienes este año concretaron su reunión luego de más de dos décadas, cerrarán su histórico reencuentro con un show en el Santander Arena (exMovistar Arena).

Al unirse nuevamente arriba de un escenario, Quique Neira y Gondwana tuvieron exitosas presentaciones en el Festival REC de Concepción y en el Estadio Bicentenario de La Florida, además de una triunfante gira internacional con 16 fechas por Latinoamérica y España, confirmando también su participación en la decimoquinta edición de Lollapalooza Chile en 2027.

El cierre de la histórica reunión "Volvamos a ese Sentimiento Original" será en el Santander Arena el próximo 4 de abril de 2027, donde contarán con la participación de la banda británica de reggae Steel Pulse.

"Volver a encontrarnos con I-Locks y Gondwana ha sido revivir momentos maravillosos y conectar con una felicidad intacta. Pasar de los estadios a la escala y la atmósfera única del Santander Arena hace que este final sea vibrante, masivo y conmovedor. Es el escenario perfecto para nuestra última oportunidad en este tour para cantar juntos estas canciones que pertenecen a todos", destacó Neira.

Entradas

Desde Lotus confirmaron que la venta de entradas será mediante el sistema Puntoticket, comenzando este miércoles 4 de noviembre, a las 11:00 horas, con una preventa para clientes de la caja de compensación auspiciadora.

Mientras que la venta general iniciará el jueves 5 de noviembre a las 11:00 horas.