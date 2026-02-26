Reyes de Viña 2026: ¿A qué hora será la coronación y piscinazo de los ganadores?

La tarde del miércoles, se realizó la esperada votación para escoger al Rey y Reina de Viña 2026.

En este contexto, la prensa acreditada escogió a Skarleth Labra y Matteo Bocelli como los monarcas del certamen.

De esta forma, la influencer y el cantante se convirtieron en los sucesores de la exMiss Universo Chile Emila Dides y el periodista Camilo González.

¿Cuándo es el piscinazo de los Reyes de Viña 2026?

La coronación de los ganadores se llevará a cabo este jueves 26 de febrero a las 19:00 horas en el Novotel de la Ciudad Jardín, mientras que el piscinazo será a las 20:00 horas.

Sin embargo, se desconoce si Bocelli participará del evento debido a su rol como jurado del evento viñamarino.

Respecto a las joyas que se les entregan, la reina se llevará una corona que pesa 286,27 gramos -elaborada en plata ley 925 ecológica-, mientras que la del rey pesa 609,23 gramos.

Ambos objetos, que conservan a la gaviota como eje conceptual, están avaluadas en un total de 12 millones de pesos -siendo la del Rey la de mayor valor- y quedarán en poder de los ganadores.