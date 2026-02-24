Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.2°
Humedad34%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Reyes del Festival de Viña 2026: lista oficial de los 20 finalistas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La nómina definida por votación ciudadana marca el inicio de la etapa decisiva, donde la prensa acreditada tendrá la última palabra.

Reyes del Festival de Viña 2026: lista oficial de los 20 finalistas
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La competencia por la corona del Festival de Viña del Mar 2026 ya tiene a sus 20 finalistas a Reyes del Festival, seleccionados tras la votación popular organizada por Diario La Hora.

Con este resultado, la carrera entra en su fase decisiva, ya que los candidatos que avanzaron deberán enfrentar ahora el sufragio de la prensa acreditada, instancia que será determinante para definir a quienes obtendrán los tradicionales títulos del certamen viñamarino.

La votación de los medios se realizará el miércoles 25 de febrero entre las 10:00 y las 20:00. Mientras que la premiación está programada para el jueves 26, entre las 10:00 y las 13:00.

Como es tradición, la organización detalló que la elección considera no solo la popularidad, sino también el carisma, la presencia escénica y el vínculo que cada figura ha generado con el público durante el evento

Finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026

Rey

  • Mateo Bocelli
  • Karim Butte
  • Pablo Chill-E
  • Fernando Godoy
  • Juanes
  • Stefan Kramer
  • Emanuel Noir
  • Diego Pánico
  • Princeso
  • Pastor Rocha

Reina

  • María Paz Arancibia
  • Fátima Bosch
  • Karen Doggenweiler
  • Titi García-Huidobro
  • Alejandra Isaacs
  • Skarleth Labra
  • Camila Mainz
  • Karla Melo
  • Ignacia Michelson
  • NMIXX

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada