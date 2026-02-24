Reyes del Festival de Viña 2026: lista oficial de los 20 finalistas

La competencia por la corona del Festival de Viña del Mar 2026 ya tiene a sus 20 finalistas a Reyes del Festival, seleccionados tras la votación popular organizada por Diario La Hora.

Con este resultado, la carrera entra en su fase decisiva, ya que los candidatos que avanzaron deberán enfrentar ahora el sufragio de la prensa acreditada, instancia que será determinante para definir a quienes obtendrán los tradicionales títulos del certamen viñamarino.

La votación de los medios se realizará el miércoles 25 de febrero entre las 10:00 y las 20:00. Mientras que la premiación está programada para el jueves 26, entre las 10:00 y las 13:00.

Como es tradición, la organización detalló que la elección considera no solo la popularidad, sino también el carisma, la presencia escénica y el vínculo que cada figura ha generado con el público durante el evento.

Finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026

Rey

Mateo Bocelli

Karim Butte

Pablo Chill-E

Fernando Godoy

Juanes

Stefan Kramer

Emanuel Noir

Diego Pánico

Princeso

Pastor Rocha

Reina