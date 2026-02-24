Rodrigo Villegas tras conquistar Viña por tercera vez: "Soy una válvula de escape de esta realidad"

Una profunda reflexión realizó el comediante Rodrigo Villegas tras triunfar por tercera vez en el Festival de Viña del Mar.

En la conferencia de prensa posterior a su show en la Quinta Vergara, Villegas aseguró que su actuación había sido "un regalo para la gente". "Mi idea es unificar a todo el mundo y pasarla bien, que conectemos la frecuencia y que nos liberemos", agregó.

"Creo que hay un ego que todas las personas tienen que hay que dominarlo mucho. Yo peleo mucho con eso. Entonces me centro en alcanzar ese objetivo, que la gente lo pase bien porque sé que todos somos lo mismo y somos parte de lo mismo", complementó.

En ese sentido filosofó y dijo que "todos somos materia, todos somos átomos y vibramos de cierta manera y cada uno nos estamos tele-inventando esta realidad".

"Por eso creo que es necesario transformarse en una válvula de escape de esta realidad", concluyó Rodrigo Villegas.