Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Show de Mon Laferte en Viña 2026 marcó rating histórico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante se llevó la Gaviota de Platino en su tercera actuación en el evento.

La tercera presentación de Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar fue un momento histórico para el evento.

Además de haber recibido la Gaviota de Platino por su trayectoria y su conexión con el certamen, la artista viñamarina logró otro hito a nivel televisivo.

Según cifras de Mega la presentación de Mon Laferte promedió 2.165.095 de espectadores por minuto con un peak de 2.535.747.

Esta no es sólo la audiencia más alta de esta edición del Festival de Viña (superó a Kramer cuyo peak fue de 2.289.383), si no que también en el evento más visto de la televisión con la actual medición del rating.

