Kramer domina al Monstruo en su cuarta actuación en el Festival de Viña

Con una rutina de humor musical y un íntimo repaso por su historia personal, el comediante Stefan Kramer dominó cómodamente al Monstruo en su cuarta actuación en el Festival de Viña del Mar.

Junto a una banda musical de apoyo -que incluía a su hijo Santiago-, Kramer decidió repasar sus inicios en el humor con videos de sus primeras apariciones en televisión y algunos de sus personajes más clásicos.

Con excepcional manejo Kramer se dio el lujo de cantar canciones de la iglesia católica y clásicos de "la radio AM", los cuales fueron coreados de principio a fin por el Monstruo

Pese a lo familiar de su humor, el comediante también incluyó un segmento político en el que mencionó al Presidente Boric, al presidente electo Kast y a su polémica rutina de 2020 en pleno estallido social.

Por cuarta vez Stefan Kramer recibió las gaviotas de Plata y de Oro, inscribiendo su nombre como uno de los importantes en la historia del certamen viñamarino.

¿Cómo le fue en rating?

El show de Stefan Kramer marcó promedio de 2.003.380 de espectadores con un peak de 2.289.383 de espectadores.

Con estas cifras la presentación de Kramer en Viña 2026 se convirtió en el evento televisivo más visto desde que se implementó el año pasado, superando los 2.1 millones del partido entre Chile y Argentina en junio de 2025.