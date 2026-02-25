"Más chilena que los porotos": Mon Laferte y su regreso a la Quinta como Hija Ilustre de Viña

La cantante Mon Laferte marcará un nuevo hito en su trayectoria durante su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, ya que será reconocida como Hija Ilustre de Viña del Mar, su ciudad natal.

En la antesala del certamen, la artista abordó este homenaje y su regreso al escenario de la Quinta Vergara: "Es un reconocimiento especial, es mi ciudad". También evocó el paisaje porteño: "Hoy desperté y vi el mar y vi que estaba nublado y el Pacífico violento y dije: 'sí, esto solo pasa aquí'. Este mar es el que a mí me enciende".

También evocó su debut en el certamen: "Me acuerdo que en el 2017 yo estaba muy nerviosa antes de cantar, me temblaban las manos", agregando que esa experiencia "fue un antes y un después". De cara a esta nueva edición, aseguró: "Siento la misma emoción, como cosquillas en la guata".

En la instancia también fue distinguida por Sony Music Chile como la artista femenina chilena con mayor número de reproducciones en plataformas digitales, alcanzando 9,1 billones de streams a nivel global.

Sobre su presentación, adelantó que incluirá su éxito "Tu Falta de Querer": "Es la canción que todo mundo canta en los karaokes", bromeando luego: "A veces veo niños cantándola y digo: '¿Quién le hizo tanto daño a estos niños?'".

También reveló que fue invitada a cantar con Bomba Estéreo: "Sí, me habló Li (Li Saumet) para invitarme a cantar con ella, pero supe tarde. Me hubiera encantado". En cuanto a eventuales sorpresas en su propio show, como Juanes, advirtió: "Es que no se puede decir nada, pues".

Mayor de edad

Radicada en México desde 2007, donde ha desarrollado gran parte de su carrera, evitó profundizar en la contingencia política actual de allí: "Preferiría no hacerlo, creo que no es el momento ni el espacio. Creo que son temas muy delicados, sería irresponsable de mi parte ponerme a opinar en este momento", explicó.

No obstante, manifestó su afecto: "Cualquier cosa que pase a México me duele porque llevo dieciocho años en México. Yo digo que ya soy mayor de edad".

Finalmente, reflexionó sobre el estigma de la migración: "Yo creo que la gente que es migrante... tiene clarísimo que cuando uno se va de su país nunca se va porque odia el lugar, sino que va buscando nuevas oportunidades". Además, reforzó su vínculo con el país al señalar: "Me siento más chilena que los porotos".