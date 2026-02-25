"Me pegué un George Harris": Piare Con Pe ironiza sobre su temperamento previo a su show en Viña

La comediante Piare con Pe encabezó la conferencia previa a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2026, instancia en la que abordó su preparación, las críticas y su temperamento antes de debutar en la Quinta con una rutina basada en vivencias personales y en su identidad como hija de carabinero.

Sobre el desafío de enfrentar al llamado "Monstruo", detalló: "Me preparé trabajando muchísimo, escribiendo harto, puliéndome a mí también como persona, como profesional. El mayor consejo que he recibido es mantenerme concentrada, tranquila y enfocarme no más en lo que tengo que hacer arriba del escenario".

Uno de los momentos más comentados de la conferencia surgió cuando fue consultada por un episodio complejo en un show que hizo en Las Cabras. En tono de broma respondió: "Bueno, ¿Qué te importa a vo'?", desatando risas en la sala.

Luego reflexionó: "Bueno, si hay algún comediante que te dice que no ha tenido ningún show malo, te está mintiendo, absolutamente. Pero todo enriquece. Todo sirve para aprender. Y sí, po, me pegué en ese momento mi George Harris, me piqué."

Respecto a su rutina para Viña, explicó: "Recibí un par de sugerencias, pero siempre son así... sugerencias. Censurar es muy difícil". Y añadió: "Yo trabajé la rutina para que fuese una rutina bien festivalera y lo más transversal posible, porque finalmente el stand up es comedia para adultos".

En cuanto a las críticas en redes sociales, afirmó: "Nunca le voy a gustar a todo el mundo. Y bienvenido sea también, la gente tiene derecho a expresarse". Finalmente, adelantó que abordará el tema de su padre: "Mira, hasta el momento he tenido súper buena recepción y sí. Lo hablo de una forma muy amorosa igual".