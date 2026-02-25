Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.3°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Real Madrid impuso su jerarquía ante Benfica y selló el pasaje a octavos de la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El brasileño Vinicius fue clave en el triunfo de los merengues en el "Santiago Bernabéu".

Real Madrid impuso su jerarquía ante Benfica y selló el pasaje a octavos de la Champions League
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Real Madrid impuso su jerarquía con un 2-1 ante Benfica en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la vuelta de los play-off de Champions League y se clasificó a los octavos de final del certamen europeo, tras ganar por 3-1 la llave global.

El encuentro comenzó positivamente para los lusos que abrieron el marcador con un tanto de Rafa Silva tras aprovechar un rebote y empujar el balón a la red a los 14 minutos.

Sin embargo, los merengues reaccionaron rápido y a los 16 minutos el francés Aurélien Tchouaméni definió desde la frontal del área para batir la resistencia del portero Anatoliy Trubin.

A los 80 minutos, Vinícius Júnior desató la alegría de los madrileños tras definir de borde interno en un mano a mano y celebrar con un baile incluido en el banderín del tiro de esquina.

El próximo rival de la casa blanca en Champions se sabrá este viernes 6 de marzo cuando se realice el sorteo de los octavos de final. Los posibles equipos a enfrentar son Manchester City y Sporting de Lisboa.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada