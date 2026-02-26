Pablo Chill-E llega a Viña por primera vez: "Voy a dar un mensaje, pero no político"

El cantante urbano chileno Pablo Chill-E se presentará por primera vez en el Festival de Viña del Mar, marcando un punto de inflexión en su carrera y en representación del género urbano chileno dentro del certamen.

En una conferencia previa al evento, el intérprete de "Gitana" y "Resentida" se refirió a sus dichos anteriores sobre evitar emitir un mensaje político durante su presentación: "Dije eso porque quiero que el show sea profesional, porque no es algo que solamente ve Chile, sino que lo ve toda Latinoamérica", aseguró.

Luego precisó: "Por eso no quiero dar ningún mensaje, porque también hay gente que no lo va a entender fuera de Chile. Pero yo igual voy a dar un mensaje, solamente que no político".

El cantante sostuvo que: "Estoy en una parada diferente. Estoy tratando de hacer todas las cosas bien, evitar problemas, evadir preguntas de repente", admitió. "Pero estoy tratando de ir corrigiendo todas esas cosas para poder llegar a escenarios más grandes todavía".

También abordó la histórica estigmatización de la música juvenil: "Sí hay una estigmatización contra el género urbano, pero es porque viene de abajo y porque somos cabros". "Antes estigmatizaron el rock y ahora el rock es como lo mejor de lo que hay en música. Es porque siempre van a estar criticando lo que hace la juventud", explicó.

"Hice un listado de canciones como puros hits y las canciones las menos fuertes para mi show", confesó el cantante. Además, añadió que, aunque "nosotros no somos los padres de los menores que nos escuchan", los artistas urbanos tienen cierta responsabilidad "porque la juventud ve a uno y lo mira como ejemplo".

Duende verde

También se refirió al cuidado de su "duende verde" o niño interior: "¿Sabes cómo lo cuido? Tratando de no pasar malos ratos. Haciendo feliz a los niños de las maneras que quizás no me pudieron hacer feliz a mí, no mi familia ni nada, sino situaciones que se viven en la vida (...) Pasarla bien, ser feliz, conectar, jugar Play de repente...", relató.

Este concepto lo vincula a su trabajo comunitario, el Shishi Trineo, actividad solidaria que organizó la Navidad pasada para sectores vulnerables en Puente Alto. Sobre la continuidad de estas iniciativas, afirmó: "Vamos a seguir haciéndolo todos los años, va a ser cada vez mejor. La Navidad, el Shishi Trineo, el Día del Niño...".