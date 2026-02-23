"Significó mucho más de lo que creen": El mensaje de Matteo Bocelli tras su show en Viña

El cantante italiano Matteo Bocelli dedicó un emotivo mensaje a Chile tras su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, donde fue uno de los números más aplaudidos de la noche inaugural.

A pesar de salir al escenario pasadas las 03:00 de la madrugada, el intérprete logró mantener la atención del llamado "Monstruo" durante toda su actuación. Su espectáculo fue reconocido con Gaviota de Plata y Gaviota de Oro, marcando un exitoso paso por el certamen.

Un día después de su show, Bocelli -hijo del tenor Andrea Bocelli- compartió en Instagram un video compilatorio de la velada, acompañado de un mensaje de agradecimiento: "Gracias al hermoso público por recibirme con tanta calidez", escribió.

"Tengo recuerdos increíbles de mi primera vez en este escenario hace dos años. Puedo decir con certeza que anoche estuvo a la altura de esos recuerdos, e incluso más", agregó el cantante.

A pesar de las críticas de los usuarios en redes por la programación tan tardía, el artista también valoró a quienes permanecieron hasta el cierre de la jornada: "Y no tengo palabras para agradecerles por quedarse hasta tan tarde... y por bailar conmigo. Eso significó mucho más de lo que creen".

En la misma publicación, el artista expresó: "A todos mis fans que vinieron, todos se veían hermosos entre el público. Los aprecio infinitamente. Estoy muy agradecido de compartir estos momentos con ustedes". El mensaje concluyó con un "Gracias Chile", acompañado de emojis de corazón y la bandera nacional.