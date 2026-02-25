"Van a perrear igual": Yandel apuesta por un show sinfónico en Viña del Mar

El puertorriqueño Yandel confirmó su esperado retorno al Festival de Viña del Mar con un espectáculo sinfónico que marcará uno de los hitos de la próxima edición, luego de reencontrarse con el público chileno tras varias participaciones anteriores.

En conferencia de prensa previa a su show, el artista expresó: "Para mí Chile es una de las plazas más duras, como decimos nosotros, que han apoyado el género de reggaetón desde los comienzos".

"En Viña del Mar ya sería como mi cuarta aparición y me siento muy feliz, porque es un público hermoso, que tiene una energía única. Cada vez que hago los shows, cantan desde la primera canción hasta la última. So, ¿qué mejor que eso?", añadió.

Sobre el origen de "Yandel Sinfónico", explicó que la idea nació tras una invitación académica en Estados Unidos, donde reinterpretó parte de su repertorio con una orquesta: "Sentí que rompí un código, que abrí una puerta que no había visto". El músico aseguró que la propuesta mantiene la esencia urbana: "Mira, olvídate de los violines, van a perrear igual".

El artista también abordó el resurgimiento del reggaetón old school, fenómeno que observa con entusiasmo en Chile y otros países: "Es bien interesante porque que regrese ese estilo musical para mí es como que wow, estamos volviendo a la raíz de lo que es la música de reggaetón".

En cuanto al repertorio, adelantó que incluirá clásicos y momentos emotivos: "'Encantadora' es uno de los temas que me gusta mucho en el show porque han pasado los años y sigue creciendo". Y sobre las colaboraciones que podrían aparecer durante la jornada, solo confirmó la participación de un invitado nacional.