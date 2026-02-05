Tonka Tomicic y José Antonio Neme animarán la Gala de Viña 2026

Mega confirmó que Tonka Tomicic y José Antonio Neme animarán la transmisión televisiva de la Gala de Viña 2026.

El evento de moda volverá a realizarse en el Sporting Club de la "ciudad jardín", por donde se espera que desfilen más de 130 invitados por una pasarela de 900 metros cuadrados.

De acuerdo al canal organizador, Tomicic -una de las figuras más emblemáticas de esta instancia- será la animadora, mientras que Neme estará a cargo de las entrevistas a los famosos. Además Marcelo Marocchino comentará los looks y Florencia Vial estará en backstage.

La alfombra roja también tendrá diversas estaciones en donde los invitados podrán lucirse, incluyendo la shoescam, la selfiecam, cámaras giratorias y el popular glambot.

La Gala de Viñ 2026 se realizará el próximo viernes 20 de febrero.

Entradas

A diferencia de 2025, para este año la organización decidió repartir entradas de manera gratuita.

Estas se podrán obtener a partir del viernes 13 de febrero a las 10:00 horas a través del sistema Puntoticket.