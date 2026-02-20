¿Vestido de la venganza? Fran Virgilio deslumbró en la Gala de Viña 2026

Tras vivir un fatídico 2025 en el que se separó de su esposo Karol Lucero por una infidelidad, la influencer Fran Virgilio se lució con su paso por la Gala de Viña 2026.

Virgilio apareció por primera vez sola en el evento con un vestido negro diseñado por Macarena Montaner, asegurando que "mi corazón está mejor que nunca".

"Estaba muy nerviosa pero salió todo bien, pero tensa voy a estar siempre", agregó tras pasar por la alfombra roja.

En redes sociales compararon su look con el icónico vestido que Diana de Gales utilizó tras su divorcio con el entonces Príncipe Carlos. "Para mí el negro es sensualidad y empoderamiento", sentenció Fran Virgilio.