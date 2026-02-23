Votación Rey y Reina del Festival de Viña 2026 cierra hoy: Cómo votar y hasta qué hora

La primera etapa de votación para elegir al Rey y Reina de Viña 2026 llega a su fin este lunes, fecha en que el público podrá participar en el proceso online que definirá a los 10 hombres y 10 mujeres que avanzarán a la gran final del Festival de Viña del Mar 2026.

Este año compiten 26 candidatas y 31 candidatos, en una edición marcada por una alta participación digital y una fuerte movilización de comunidades de fans dentro y fuera de Chile. La votación popular funciona como filtro previo a la decisión definitiva, que quedará en manos de la prensa acreditada.

Tras el cierre de las urnas digitales, se dará paso al conteo oficial que determinará a los semifinalistas por categoría. Posteriormente, en la Gala de Coronación, la prensa especializada emitirá el voto decisivo en una urna física para definir a los soberanos 2026, quienes además protagonizarán el tradicional "Piscinazo".

En la actual edición conviven figuras históricas de la televisión nacional con artistas internacionales y representantes de las competencias oficiales, en una apuesta por renovar la marca "Rey y Reina" para audiencias que interactúan tanto desde la pantalla del televisor como desde el smartphone.

¿Cómo votar?

El proceso es completamente online y se realiza exclusivamente en el sitio oficial. Para participar, los usuarios deben:

Ingresar al portal oficial habilitado.

Completar un formulario con nombre, apellido, correo electrónico y número telefónico.

Elegir a su candidata a Reina.

Seleccionar a su candidato a Rey.

Escoger el anillo que recibirá la soberana (modelos Viviana, Nerissa o Brigitte).

La plataforma habilita la emisión de un sufragio cada 60 minutos, lo que permite apoyar nuevamente a los candidatos favoritos durante la jornada. El plazo finaliza este lunes 23 de febrero a las 23:59 horas.