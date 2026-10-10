De quedar fuera de Katseye a Lollapalooza Chile: Adéla, la eslovaca detrás del viral "Nicole Kidman"

Este jueves se reveló el line up de Lollapalooza Chile 2027, que contará con la participación de Adéla, cantante eslovaca que llegará por primera vez al país como parte de la edición que se realizará entre el 12 y el 14 de marzo en el Parque O'Higgins.

La artista ha ganado notoriedad internacional con "Nicole Kidman", canción que volvió a captar la atención en redes sociales esta semana luego de que Pedro Pascal, Dua Lipa y Kristen Wiig hicieran playback del tema durante la Semana de la Moda de París, en un video que terminó con la aparición de la propia actriz.

El tema forma parte de "PRIMA", el álbum debut de la intérprete, publicado en septiembre de 2026. El disco reúne 11 canciones con las que la cantante presenta una propuesta pop que combina actitud, vulnerabilidad y una estética marcada por su identidad artística.

¿Quién es Adéla?

Nacida el 27 de noviembre de 2003 en Bratislava, Eslovaquia, Adéla Jergová comenzó a tomar clases de ballet a los tres años, una disciplina que marcó su formación artística durante su infancia y adolescencia.

Su preparación la llevó a estudiar en academias de danza de Viena y Londres, aunque desde pequeña también soñaba con convertirse en una estrella pop, inspirada por artistas y figuras de la cultura popular estadounidense.

Su primera gran oportunidad llegó en 2023, cuando participó en "The Debut: Dream Academy", el programa de HYBE y Geffen Records que buscaba formar al grupo femenino KATSEYE. Aunque fue eliminada de la competencia, Jergová continuó su camino como solista.

En 2024 lanzó "Homewrecked", su primer sencillo independiente, y al año siguiente publicó el EP "The Provocateur", con el que comenzó a definir su propuesta pop.

La historia detrás de "Nicole Kidman"

La idea de la canción surgió después de que Adéla asistiera a una fiesta de los Globos de Oro. Tras arreglarse para el evento, la cantante sintió que su apariencia le recordaba a la actriz, a quien admiraba desde que vio "Eyes Wide Shut".

Antes del lanzamiento, Adéla pidió autorización al equipo de la ganadora del Oscar para usar su nombre, la que no solo fue aprobada, sino que también ha sido utlizada por la intérprete en posteos de redes sociales.

Por su parte, la propia Kidman se refirió al tema en "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Durante la conversación con el conductor, expresó su sorpresa por tener una canción con su nombre y destacó las referencias a su filmografía en el videoclip.

"No puedo creer que haya escrito una canción llamada 'Nicole Kidman'", comentó, antes de bromear con que el video recreaba tantas de sus películas que algunas ni siquiera las recordaba