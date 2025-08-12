Entradas para Lollapalooza 2026: Etapas Early Bird y Preventa 1 agotadas

Con éxito se ha desarrollado la primera etapa de venta de entradas del festival Lollapalooza Chile para su edición de 2026.

El proceso inició al medio día de este martes y en apenas una hora la organización informó que los tickets en fase Early Bird y Preventa 1 ya se habían agotado.

Además las Preventa 1 de las experiencia Lolla Platinium y Lolla Lounge también agotaron su stock.

Por ahora Lollapalooza Chile se encuentra en su Preventa 2 para el Pase General, la cual tiene un valor de $280.000 para las tres jornadas del 13, 14 y 15 de marzo.

El cartel completo de artistas de Lollapalooza Chile 2026 será anunciado en las próximas semanas.