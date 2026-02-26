Joe Keery, actor de "Stranger Things" aterriza en Chile dos semanas antes de Lollapalooza

A dos semanas de una nueva edición de Lollapalooza en Chile, el actor y músico Joe Keery aterrizó en el país y generó revuelo en redes sociales.

El intérprete, conocido mundialmente por su papel como Steve Harrington en la serie "Stranger Things", fue visto en el aeropuerto de Santiago, convirtiéndose en el primer artista del lineup en arribar a territorio nacional.

Su llegada causó sorpresa entre los fanáticos, considerando que su presentación está programada para el sábado 14 de marzo a las 18:00 en el Parque O'Higgins. Además, el artista, quien desarrolla su proyecto musical bajo el nombre de DJO, también tiene agendado un sideshow el 16 de marzo en el Teatro Caupolicán.

En la red social X comenzaron a circular fotografías y mensajes, donde usuarios manifestaron su intriga por su anticipada llegada a Sudamérica.

Aunque no existe una versión oficial, testigos y usuarios en redes señalaron que el músico habría viajado con la intención de recorrer el sur del país. Esta información que no ha sido confirmada por el artista ni por la producción del festival.