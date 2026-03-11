Lollapalooza 2026: así funcionará la extensión horaria de Metro y buses Red

A solo días de su inicio, Lollapalooza Chile 2026 presentó su Plan Especial de Transporte para los días que se llevará a cabo el evento.

A través de redes sociales, la productora Lotus informó que el festival -a realizarse el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O'Higgins- contará con un funcionamiento especial del transporte público para facilitar el traslado de los asistentes durante las tres jornadas.

Plan de transporte y extensión de Metro

Con motivo del festival, Metro de Santiago anunció un funcionamiento especial durante el fin de semana, con extensión de horario en varias estaciones para facilitar el retorno del público.

El servicio operará hasta las 02:00 horas el viernes 13 y sábado 14 de marzo, mientras que el domingo 15 la extensión será hasta las 01:00 horas en estaciones seleccionadas.

Además, Red Movilidad informó que reforzará distintos recorridos de buses durante las jornadas del festival para apoyar el traslado de asistentes hacia el Parque O'Higgins y facilitar el retorno una vez finalizados los shows, operando con mayor frecuencia en los horarios de mayor demanda y conectando con estaciones de Metro cercanas al recinto.

Extensión horaria de Metro

Viernes 13 y sábado 14 de marzo:

Estaciones de ingreso (Línea 2): Rondizzoni, Parque O'Higgins y Toesca hasta las 2:00 AM

Estaciones de salida: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar y Los Dominicos (Línea 1); Cerrillos, Ñuble, Ñuñoa e Inés de Suárez (Línea 6).

Domingo 15 de marzo:

Estaciones de ingreso (Línea 2): Rondizzoni, Parque O'Higgins y Toesca hasta las 1:00 AM

Estaciones de salida: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar y Los Dominicos (Línea 1); Plaza Egaña, Plaza Chacabuco, Cardenal Caro y Plaza Quilicura (Línea 3); Vicente Valdés, Bellavista de La Florida, Pedrero, Carlos Valdovinos y Ñuble (Línea 5); Cerrillos, Ñuble, Ñuñoa e Inés de Suárez (Línea 6).

Plan especial de buses para Lollapalooza 2026

Entre las 11:00 y 18:00 horas se reforzarán las frecuencias de los siguientes servicios, que mantienen sus rutas habituales hacia el Parque O'Higgins:

119 (desde San Bernardo)

(desde San Bernardo) 506 (desde Maipú y Peñalolén)

(desde Maipú y Peñalolén) 507 (desde Pudahuel y Peñalolén)

(desde Pudahuel y Peñalolén) 302 (desde La Pintana)

Además, para el regreso habrán buses especiales desde inmediaciones del recinto y metros cercanos. Estos recorridos saldrán hasta las 2:29 AM los días viernes y sábado, mientras que en la última jornada funcionarán hasta las 1:29 AM.

Desde las inmediaciones del Parque O'Higgins:

307 hacia Lo Marcoleta

105 hacia Renca

506 hacia Peñalolén

401 hacia Maipú

507 hacia Enea

Desde Metro Rondizzoni:

119 hacia Lo Espejo

210 hacia Puente Alto

Desde Metro Franklin: