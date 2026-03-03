Lollapalooza Chile 2026: revisa el mapa oficial de su regreso al Parque O'Higgins

El festival Lollapalooza Chile 2026 presentó el mapa oficial de su regreso al Parque O'Higgins, a desarrollarse los días 13, 14 y 15 de marzo.

En esta nueva versión, el evento recibirá a los seguidores de artistas como Sabrina Carpenter, Deftones, Lorde, Turnstile, Tyler The Creator, Chappell Roan, entre otros.

En tanto, el festival contará con tres accesos y salidas: Matta, Rondizzoni y Tupper, con una apertura de puertas a partir de las 13:00 horas.

Los escenarios principales -Cenco Stage y Banco de Chile Stage- estarán dispuestos frente a la elipse del Parque O'Higgins, el escenario Perrys estará en el Movistar Arena, mientras que el Alternative y Lotus estarán dispuestos en el lado norte del recinto, y Kidzapalooza se ubicará rodeado de áreas verdes.

Además, habrán Carriles Express para entrar sin bolsos o con bolsos pequeños, y amplias ofertas gastronómicas -incluyendo comida saludable, vegano, veggie, sin gluten, gourmet, postres, entre otros-, con más de 60 puestos y 6 food gardens.

Revisa el mapa de Lollapalooza Chile 2026