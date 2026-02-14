Síguenos:
Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

Lollapalooza Chile tendrá espacio de diversidad cultural: Estos son los artistas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Lulú Jam y MC Millaray serán parte de la oferta.

Lollapalooza Chile tendrá espacio de diversidad cultural: Estos son los artistas
El Festival Lollapalooza anunció que contará con un espacio dedicado a la diversidad cultural dentro de su próxima edición del 13, 14 y 15 de marzo.

Lolla Love será un escenario que tendrá su propio line up de artistas y que, según la producción, tendrá a "mujeres, disidencias, pueblos originarios y diversas comunidades, amplificando voces y generando conexiones a través de la música, el arte y el diálogo".

La boy band Q ARE, el clásico grupo Lulú Jam y las raperas 22Ruzz y MC Millaray encabezan esta oferta musical que cuenta con 15 actuaciones en vivo, además de shows de DJ, stand up comedy y muestras de arte.

A nivel general, Lollapalooza 2026 será encabezado por Sabrina Carpenter, Deftones, Tyler, the creator, Lorde, Chapelle Roan y Skrillex.

