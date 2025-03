Nessa Barrett canceló su show en Lollapalooza por problemas de salud

La cantante estadounidense Nessa Barrett canceló su presentación en Lollapalooza Chile por problemas de salud.

El show de la joven artista estaba fijado para las 17:45 horas en el escenario Smart Fit, donde habían miles de personas esperando su actuación y que se vieron sorprendidos ante el mensaje que apareció en las pantallas.

"Estoy en Chile y lo siento mucho por este imprevisto de salud que surgió antes de mi concierto", escribió en sus redes la artista.

Nessa Barrett cancelled her show 10 minutes before going on stage pic.twitter.com/wudLH8VVMy