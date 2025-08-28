Tyler the Creator, Sabrina Carpenter y Deftones a Lollapalooza Chile 2026

El rapero Tyler, the Creator, la cantante Sabrina Carpenter y el grupo Deftones fueron confirmados como los platos fuertes del festival Lollapalooza Chile 2026.

El certamen reveló la lista completa de los artistas que estarán en su próxima edición, donde además destaca la presencia de Lorde, Chappell Roan y Skrillerx.

Otros artistas como Turnstile, Tom Morello, Interpol, Doechii, Lewis Capaldi y Los Bunkers también destacan en el cartel.

La semana pasada Lollapalooza anunció que se agotaron todas las entradas para las tres jornadas, por lo que ahora sólo se podrán adquirir boletos para cada día por separado.

Lollapalooza Chile 2026 se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O'Higgins, recinto que volverá a recibir al evento tras siete años.