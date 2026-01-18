Américo tuvo sólida presentación en Olmué 2026: Marcó el peak de rating de la noche

El cantante Américo fue el protagonista de la tercera jornada del Festival del Huaso de Olmué 2026 con un sólido y celebrado show.

Según cifras de TVN, la presentación del ariqueño promedió un rating de 643.088 personas por minuto, con un peak de 942 mil personas (el segundo más alto del certamen).

Además de su extensa lista de hits, el show de Américo estuvo marcado por la presencia de su novia, la actriz Yamila Reyna.

Revive el show de León Murillo

El humor de la tercera noche estuvo a cargo de León Murillo, quien dividió a los televidentes y conquistó al Patagual con su rutina.

En término de audiencia el humorista promedió 843.302 personas por minuto, con un peak de 880 mil personas.