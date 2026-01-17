Erwin Padilla triunfó en Olmué 2026 y marcó el peak de audiencia del evento

El comediante Erwin Padilla tuvo un arrasador triunfo en el Festival de Olmué 2026 con el que no sólo conquistó al Patagual, si no que además logró marcar el peak de audiencia del certamen.

Con una rutina basada en vivencias personales, el exparticipante de "Coliseo" conectó rápidamente con el público presente y realizó una actuación de más de 40 minutos.

Su espectáculo también llamó la atención de los espectadores, logrando un rating promedio de 862.015 personas por minuto y un peak de 945 mil personas.

A nivel general la segunda jornada de Olmué promedió un rating 679.506 personas, ubicando a TVN en el primer lugar de audiencia por sobre Mega, Canal 13 y Chilevisión.