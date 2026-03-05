Asskha Sumathra llevará "Lo que no se vio en Viña" al Monticello: Fecha y venta de entradas

La transformista y comediante Asskha Sumathra llegará al Arena Monticello con "Lo que no se vio en Viña".

En esta renovada rutina, la ganadora de "Coliseo" repasará su comentado paso por el certamen de la Ciudad Jardín, donde logró conquistar al Monstruo con su irreverente humor y llevarse a casa las Gaviotas de Plata y Oro.

No obstante, su presentación no estuvo exenta de polémicas debido al abrupto fin de su show inmediatamente después de recibir los premios, causando molestia en el público que pifió pidiendo su regreso por más de 30 minutos.

Asskha Sumathra en Arena Monticello

El show de Asskha Sumathra en el Arena Monticello está fijado para el próximo 24 de abril a las 21:00 horas.

En tanto, las entradas para la presentación estarán disponibles a partir del viernes 6 de marzo a las 14:00 horas a través de Ticketmaster.