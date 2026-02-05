Confirman a los humoristas para el regreso de "El Club de la Comedia"

El programa "El Club de la Comedia" confirmó al elenco de humoristas que participará en su nueva temporada 2026.

Pato Pimienta, exmiembro del programa original, encabezará al grupo de comediantes en el que también destacan los ex "Detrás del muro" Kurt Carrera, María José Quiroz y Christian Henríquez ("Ruperto").

A ellos se sumarán Claudio Michaux, la ex "Coliseo" Liss la cubana, Gonzalo Trujillo, Lady Garfia, el ex Fusión Humor Bodoque y el actor Sebastián Layseca.

Si bien "El Club de la Comedia" no tiene fecha de estreno confirmada, se anuncio que el programa será emitido en horario prime los días jueves.