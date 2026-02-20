Coronel Valverde lanzó ácido chiste sobre Américo en Festival de Limache

Durante la primera jornada del Festival Vive el Folklore Limache 2026, el comediante Marcelo "Coronel" Valverde fue el encargado de hacer reír a los presentes.

Si bien, en un inicio parecía que el humorista había conectado con la audiencia, la segunda parte del show contó con varias pifias entre el público.

Además, el integrante de "El Sentido del Humor" lanzó un ácido chiste sobre Américo, donde aprovechó a hacer alusión a su polémico quiebre con Yamila Reyna.

El particular chiste sobre Américo

Al hablar sobre su vida actual tras someterse a un bypass gástrico en 2024, con el fin de mejorar su salud y bajar algunos kilos.

"Estoy preocupado. Me operé, ahora estoy en mi peso ideal, pero no puedo controlar cuánto más puedo bajar de peso", partió diciendo.

Me preocupa que en algún momento alguien me pregunte: 'Oye Marcelo' ¿y tú por qué te operaste?' y yo decir: 'Por salud' y verme como Américo", remató.

Tras escuchar la reacción del público, añadió: "Pero digámoslo, Américo es ariqueño igual que yo, nos damos cuenta. Está flaco, se ve débil. Más que Américo, anémico le digo yo. Ya no levanta ni la mano".

Posteriormente, se refirió al polémico quiebre del cantante con la trasandina: "Igual, hace poco terminó con su pareja. Tan linda pareja que hacían. Quién iba a pensar que esa relación iba 'a morir".