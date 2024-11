Edo Caroe anuncia gira veraniega por Chile: Culminará en Viña del Mar

El comediante Edo Caroe anunció una extensa gira por Chile para el verano de 2025 con su espectáculo "Peligrosamente bien".

El show, presentado hace unos meses en Movistar Arena, llevará a Caroe a actuar en diversas ciudades del país entre enero y febrero del próximo año.

Entre las paradas confirmadas se encuentra Concepción, Valparaíso, Talca, Pucón, Temuco, Puerto Varas, Chiloé, Antofagasta, Chillán y Punta Arenas.

Además la gira cerrará en la ciudad de Viña del Mar con dos funciones en el Teatro Municipal de esa ciudad los días 13 y 16 de febrero.

"Este show ha sido muy importante para mi carrera, ya que desde el humor he podido hablar de temas muy personales y complejos de abordar. Temas en los que me he enfrentado a mis propias contradicciones notando así el ridículo propio", explicó Edo Caroe.

Las entradas para la gira veraniega de Edo Caroe se pondrán a la venta el jueves 28 de noviembre a través de Puntoticket.