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Tópicos: Magazine | Humor

"Guatón" de Los Atletas de la Risa denuncia negligencia tras muerte de su esposa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La esposa de Juan Carlos Donoso falleció en la Posta Central.
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Juan Carlos Donoso, conocido como el "Guatón" del grupo Los Atletas de la Risa, denunció una supuesta negligencia médica tras el fallecimiento de su esposa.

El comediante y su hija Sandy acudieron a la Posta Central durante la madrugada de este martes ante los malestares de salud de la mujer.

En conversación con Chilevisión, Donoso denunció que hubo una atención médica insuficiente ante una pancreatitis diagnosticada, lo que derivó en que su esposa sufriera un paro cardiaco.

"Mi teoría es que había fallecido en el primer paro y lo ocultaron. Estas cosas hay que denucniarlas", señaló.

 

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