Efecto de alza de combustibles: Marzo registró un IPC de 1%

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles que el IPC de marzo registró un alza de 1%, acumulando 1,4% en el año y 2,8% a doce meses.

El Aumento de la inflación se atribuye principalmente al alza de los precios de los combustibles a causa de los cambios en el Mecanismo de Estabilización de precios de los combustibles (Mepco).

De acuerdo con el informe, diez de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual.

Entre las divisiones que aumentaron sus precios, destacaron transporte (2,6%) con 0,320 puntos porcentuales (pp.), y educación (5,5%) con 0,240pp.

La división de transporte anotó incrementos mensuales en seis de sus once clases.

El alza más notorio se registró en combustibles para vehículos personales

(8,7%), que incidió 0,285pp., mientras que transporte aéreo de pasajeros (15,8%) contribuyó con 0,114pp.

De los 25 productos que componen la división, 16 presentaron alzas en sus precios, destacando gasolina (8,2%), con una incidencia de 0,234pp.

Otra alza destacable corresponde a enseñanza universitaria, que anotó in incremento mensual de mensual de 6,1%, con una incidencia de 0,084pp., y una variación acumulada de 6,1% en el año.

Divisiones con bajas

En contrate, tres de las divisiones presentaron incidencias negativas.

Entre las que más destacó en este apartado fue bienes y servicios diversos (-0,5%), que presentó una incidencia de -0,020pp.

El transporte en bus interurbano reportó un descenso mensual de 24,1%, con una incidencia de -0,092pp., registrando una variación de -6,8% durante el año.

En tantpo, los medicamentos para el aparato digestivo y metabólico anotaron una disminución mensual de 4,3%, con -0,027pp., acumulando -1,8% durante el año.