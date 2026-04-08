CNC: La inseguridad es un impuesto invisible que paga el comercio formal

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), José Pakomio, analizó en Cooperativa los resultados de la última Encuesta de Victimización del sector, que reveló que seis de cada 10 establecimientos comerciales fueron víctimas de delitos durante el segundo semestre de 2025.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente afirmó que la victimización en el comercio "no da tregua" y que la delincuencia se ha "normalizado" y transformado en un costo operativo ineludible para los locatarios, afectando directamente la inversión y el empleo.

"Lo hemos dicho reiteradas veces: la inseguridad ya es un impuesto invisible al comercio formal de Chile. Ese gasto que hoy tiene un pequeño comercio de barrio en materia de seguridad, podría estar transformándose en generar puestos de trabajo, poder crecer, o en nueva inversión", cuestionó Pakomio.

El presidente de la CNC subrayó que "otro de los temas preocupantes que nos arroja nuestra encuesta: es la revictimización".

"Estamos viendo también que comercios que fueron víctimas en una oportunidad de alguno de los delitos, lo está haciendo ahora dos o tres veces más. Entonces, están siendo víctima de forma permanente, lo que también debiese llamarnos la atención para poner foco en estas zonas donde estamos teniendo mayores problemas", aseveró.

IPC de marzo: "Bastante complejo el escenario"

Al ser consultado por el IPC de marzo, que anotó una variación mensual de 1%, Pakomio señaló que "es bastante complejo el escenario que nos ha tocado asumir como sector (comercio)".

"Hay preocupación desde nuestro sector porque sabemos que las ventas van a sufrir un enfriamiento durante estos meses, porque claramente los consumidores van a priorizar otro tipo de bienes", advirtió.

No obstante, el dirigente matizó: "Entendemos nosotros que las propuestas que han llegado a la mesa desde el Gobierno, de alguna forma buscan hacer frente a la situación internacional que estamos viviendo", concluyó.