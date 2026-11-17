Ernesto Belloni volvió a referirse a la polémica que protagonizó con Paty Cofré, luego de que la actriz asegurara en "La Divina Comida" que el humorista le había dado una cachetada durante el ensayo de un sketch, acusación que él ha negado tajantemente.

El intérprete de Che Copete abordó el tema en el pódcast "Maldito Lunes", donde recordó la amistad que mantuvo durante años con la comediante y aseguró que nunca entendió por qué surgió esa acusación. "Éramos súper amigos… nunca, te lo juro, nunca entendí por qué salió eso en la tele y por qué dijeron eso", sostuvo.

Además, Belloni reconoció que evaluó presentar una querella por injurias contra Cofré, aunque finalmente descartó esa posibilidad. "Estuve pensando en responder con una querella por injurias, pero yo perdono", señaló.

El distanciamiento con Kike Morandé

En medio de la controversia, el humorista también recordó que intentó comunicarse con Kike Morandé, quien habría presenciado el supuesto incidente, para pedirle ayuda y aclarar lo ocurrido.

"Yo llamé al Kike, le dije: 'Yo no necesito que me ayudes, necesito aclarar este asunto, porque eso nunca fue... Juntémonos o habla tú con ella y que aclare la verdad'. 'Sí', me dijo", relató.

Sin embargo, aseguró que el segundo intento de contacto tuvo un resultado distinto. "Después lo llamé y me bloqueó", afirmó, agregando que posteriormente supo que desde Mega le habrían pedido al animador que no se involucrara en el conflicto.

Sus cuestionamientos a Mauricio Flores

En sus declaraciones, Belloni también se refirió a Mauricio Flores, a quien responsabilizó por la difusión de las acusaciones en su contra. En ese contexto, el comediante lanzó una reflexión sobre las consecuencias de las acciones de otras personas.

"Cuando a ti te hacen daño, el karma le devuelve a esa persona, pero con intereses el daño. Yo espero sentado", expresó.

Finalmente, volvió a aludir a la situación personal que enfrenta Flores, cuyo hijo fue detenido, y planteó: "¿Quién ha sido castigado? ¿Quién ha tenido un problema grave últimamente que haya sido castigado? No sé".