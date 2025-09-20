Muere el actor Willy Benítez, ícono de la comedia chilena

Este sábado 20 de septiembre se confirmó el fallecimiento del actor y comediante chileno Guillermo "Willy" Benítez, conocido por su extensa trayectoria en la televisión y su aporte al humor nacional.

La noticia fue dada a conocer por el gremio ChileActores. "Con mucha tristeza lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro compañero Guillermo 'Willy' Benítez Baigorrotegui. Actor de la Universidad Católica de Chile, Willy es recordado por su amplia trayectoria en la comedia e inolvidables momentos para nuestra cultura popular", escribieron en su cuenta de Instagram.

Willy Benítez, cuyo nombre real era Guillermo Benítez Baigorrotegui, estudió teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile y se tituló en 1969. Su carrera se destacó por su paso por programas emblemáticos como Pin Pon, Festival de la Una, Sábado Gigante, Ná' que ver con Chile y Venga Conmigo.

Sin duda, uno de sus momentos más recordados fue en el Festival de Viña del Mar de 1983, cuando, personificando a "Juan Gallo", interrumpió una presentación con un tarro en mano para protestar contra la falta de humor nacional en la parrilla del evento.

En 2018 volvió al mismo festival para acompañar la rutina de Bombo Fica, quien al final le entregó la gaviota de plata en reconocimiento a su trayectoria.

En los últimos meses, Benítez enfrentó un delicado estado de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular que lo dejó en silla de ruedas y con complejas necesidades de cuidado. Su familia y amigos realizaron campañas para apoyar económicamente su recuperación debido a las dificultades económicas que eso implicó.

El velorio se realiza en Bezanilla 1305, Independencia, entre las 14:00 y las 20:30 horas de este sábado y la despedida final será el domingo en el Cementerio Parque El Prado.