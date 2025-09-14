Muere Sergio Areyuna, el protagonista del video viral "Mira pa' delante"

Este fin de semana se dio a conocer la muerte de Sergio Areyuna, conocido por protagonizar el video viral "Mira pa' delante po awe.. Cristian" junto a sus nietos.

Areyuna se hizo conocido en el registro en el que acompaña a los menores en un paseo en bicicleta mientras los graban, pidiendo saludar a la cámara y dando instrucciones para montar el vehículo de dos ruedas.

El concejal de Carahue, Emiliano Delgado, informó el fallecimiento de Areyuna, quien vivía en la localidad de Trovolhue, en la comuna ubicada en la región de la Araucanía.

"Don Sergio no era simplemente un vecino, era parte de la identidad de nuestro pueblo", escribió Delgado y afirmó que "gracias a ese video, nuestro querido Trovolhue se hizo conocido en el país, hasta la televisión llegó hasta aquí, se mostró cómo vivimos, nuestra forma de ser y la calidez de nuestra gente".

"De alguna forma, don Sergio fue un embajador de Trovolhue ante el mundo, con su humor sencillo y su carisma natural. Más allá del video, quienes lo conocimos sabemos que era un hombre que a su manera expresaba un profundo amor por su familia, por sus nietos".

El impacto del video llevó a que incluso una reciente encuesta lo posicionó en el lugar 10 de los virales favoritos de los chilenos.