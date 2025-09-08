Cadem reveló los 15 virales chilenos favoritos de la memoria colectiva

El último estudio 5C de Cadem reveló cuáles son los videos virales favoritos y más recordados por los chilenos, y los resultados no dejaron indiferente a nadie.

El sondeo, titulado "El mejor viral chileno de la historia", posicionó en el primer lugar —con un 14% de las preferencias— a la recordada entrevista en la que una mujer, en plena diálisis, criticó con frases espontáneas y deslenguadas el operativo de seguridad ante un aviso de bomba.

"No soy na' material de los hueones", es una de sus frases más recordadas.

Con el mismo porcentaje apareció "Las Calilas y las Mojo Jojo", video protagonizado por María Elena Garay en 2014, quien relató un conflicto vecinal en San Felipe con un estilo que se volvió parte del humor popular.

En tercer lugar apareció "El Zafrada", con un 10%. El registro corresponde a 2010, cuando Víctor Díaz —entonces un niño de 8 años en Iloca— narró entre escombros cómo sobrevivía tras el terremoto 8.8. Su relato sencillo y la confusión al decir "zafradas" en lugar de "frazadas" marcaron a toda una generación.

Ese mismo porcentaje obtuvo la inolvidable frase "Un manjars", expresión de un hombre que celebró con humor la mezcla de vino tinto con bebida cola.

El listado incluyó un total de 15 virales, algunos con más de 20 años de circulación, lo que demuestra lo revelante que pueden llegar a ser estos momentos en la memoria colectiva del país.

Ranking de los virales más recordados por los chilenos