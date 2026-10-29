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Tópicos: Magazine | Humor

Natalia Valdebenito se descartó de Viña 2027: "No va a ser posible"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La comediante aseguró que no ha sido contactada para la próxima edición del certamen.

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La comediante Natalia Valdebenito descartó su participación en el próximo Festival de Viña del Mar pese a que su nombre fue objeto de rumores.

En el canal cultural NTV la también actriz señaló que "la verdad es que yo creo que no (estar en Viña 2027). No va a ser posible, porque no me han invitado este año. Hay que dejarlo claro, todos los año me invitan, menos este".

En ese sentido señaló que "nunca se sabe, porque ustedes saben que la parrilla aún no se cierra. Pero yo creo que no, que no me gustaría ir".

Además detalló que "yo como soy actriz, vivo desde ahí la rigurosidad, el trabajo de mi cuerpo, de mi voz, del texto, para mí es muy importante. Entonces, sí, yo tendría que ir con todo muy seguro y sabiendo que todo va a salir bien, va a valer la pena y que todo va a estar bien en la interna, porque a mí lo que me queda es ganarme al al público y eso no está asegurado".

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