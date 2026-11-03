Popín anunció su salida de "El Club de la Comedia": "Nos vamos felices"

El comediante Pablo Zamora anunció el fin de su participación en "El Club de la Comedia", programa de Chilevisión al que se incorporó el pasado 1 de octubre con el regreso de Popín y sus característicos corpóreos.

A través de Instagram, el humorista compartió un mensaje para agradecer el recibimiento del público y confirmar que su paso por el espacio llegó a su fin. "Nuestra participación en el programa llegó a su fin. Nos vamos felices", escribieron.

"Fue entretenido volver a la televisión con Popín, reencontrarnos con el público y comprobar que este personaje sigue tan vivo como siempre", agregó, destacando también que se mantuvo fiel a su estilo de humor durante esta etapa.

Asimismo, señaló en el post que decidió retirarse del espacio en un buen momento: "Dicen que hay que retirarse en la cima. Nosotros preferimos no esperar tanto".

De todas formas, la salida de Zamora del programa no significa el fin de sus personajes, ya que en el mismo mensaje adelantó que continuará encontrándose con el público en otros espacios y una presentación con su show "Esto es Muy Penca" en Estudio 13.