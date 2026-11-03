Caso Rabat marcó tensa aprobación del presupuesto de Justicia en comisión mixta

La polémica rebaja de condenas a 56 abusadores sexuales y violadores de menores por parte del Ministerio de Justicia -presidido por Fernando Rabat- marcó la discusión y la posterior aprobación de la partida de la cartera en la Comisión Mixta de Presupuestos.

Los recursos propuestos tuvieron el visto buena de la derecha -que tiene mayoría en la instancia- y del PDG, constituyendo 16 votos favorables contra 10 negativos, todos de la oposición.

Al inicio de la discusión, parlamentarios de oposición exhibieron en sus pupitres carteles que decían "Renuncia Rabat", lo que generó la protesta de sus pares del oficialismo.

Asimismo, la votación fue precedida por un acalorado debate sobre la pertinencia de discutir en dicho espacio los controversiales decretos del Gobierno que dejaron libres a los mentados condenados y que también beneficiaron a sentenciados radicados en Punta Peuco y a miembros del Tren de Aragua.

La senadora DC Yasna Provoste acusó que "el ministro Rabat implementó una política de Gobierno de liberar con prontitud a todo violador, abusador y pederasta que se lo pidiera. Financiar instituciones también expresa prioridades y compromiso del Estado; aprobarlo (los recursos) como si nada hubiera ocurrido sería una señal de normalidad que en estas circunstancias no estoy dispuesta a entregar".

A su turno, el diputado libertario Pier Karlezi criticó que, "lamentablemente, cuando se quiere secuestrar el presupuesto y su discusión para hacer puntos políticos, eso no le hace bien a la imagen de los diputados, de los senadores ni del Congreso en general".

Como respuesta, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló que "los que secuestraron son los que están en Punta Peuco, y que están condenados y que ahí tienen que seguir. Se ha dicho que este no es el momento de la crítica al ministro. Entonces, ¿aquí habría que hacer como que nada pasó?", cuestionó.

Hasta ahora, en la Comisión han sido aprobadas 12 de las 33 partidas del presupuesto sugerido para el próximo año. El proyecto deberá ser votado por la Cámara la próxima semana, mientras que la siguiente tendrá que visarla el Senado.