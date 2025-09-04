Juan Pablo Sáez asegura que fue absuelto de denuncia por VIF

Como primer invitado del podcast de Francisco Kaminski, "De los errores se aprende", el actor Juan Pablo Sáez abordará la denuncia por violencia intrafamiliar, interpuesta por su exesposa, Camille Caignard.

En un adelanto del episodio, que estrenará este sábado, el actual candidato a diputado defendio su inocencia, lanzándose contra la farándula.

"La farándula habla tanto y muchas cosas que son falsas. A ti te pasó. Yo nunca, nunca, por Dios, que me muera, le pegué, ni le he pegado, ni le pegaré. Ella me acusó de violencia sicológica, porque yo le pedía que trabajara", aseguró.

JP Sáez revela que fue absuelto

Para conocer sus impresiones, el programa "Zona de estrellas" de Zona Latina conversó con el gestor cultural, quien dio detalles de cómo fue la entrevista con Kaminski.

"Fue una entrevista súper humana, cercana, íntima y amena. También fue con un humor porque si uno no se ríe de uno mismo, entonces para qué es la vida. Yo lo vi a Francisco súper centrado, tranquilo y él dice ser completamente inocente de cualquier situación, sencillamente recibió una llamada, eso es lo que cuenta", comentó el artista sobre el nuevo proyecto del comunicador.

Posteriormente, el intérprete de DJ Billy en "Adrenalina" se tomó un minuto para hablar del problema judicial en el que se vio envuelto con su exmujer, dando a entender que el proceso terminó.

"Puede ir a contar que fui absuelto de la acusación falsa que fui víctima. Estoy muy feliz, reencontrándome con mi hija. Mi vida está nuevamente recuperando la luz, iluminada y con muchos proyectos en teatro (...) y en mis primeras horas de mi campaña política como candidato a diputado", sentenció.