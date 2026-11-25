Andy Taylor, guitarrista y miembro fundador de Duran Duran, murió a los 65 años, confirmó este miércoles la banda británica.

Mediante un comunicado conjunto, el grupo comunicó el fallecimiento del histórico músico, que llevaba años aquejado por un cáncer de próstata.

Su muerte tuvo lugar este lunes 23 de noviembre, encontrándose en su hogar rodeado por su familia.

"Andy afrontó estos últimos años con mucho valor y determinación. Nunca se rindió, luchó hasta el final y nunca perdió su amor por la vida. La amabilidad y el apoyo que le brindaron los fans de todo el mundo a lo largo de su enfermedad le proporcionaron un inmenso consuelo y fuerza, y por ello siempre les estaremos agradecidos", expresó Tracey Taylor, esposa del guitarrista, a nombre de la familia.

Mientras que sus excompañeros de la banda, que abandonó en 2006, destacaron que "Andy estuvo presente desde el comienzo mismo de nuestra historia", aportando a "nuestra música un fuego indeleble y una actitud audaz".

"Su forma de tocar impulsó las canciones que nos llevaron por todo el mundo; además, gracias a un ingenio seco -a la par de una visión de la vida maravillosamente pragmática y sin sentimentalismos-, nos mantuvo con los pies en la tierra y dotó a la banda de un carácter incisivo durante los extraordinarios años que siguieron", señalaron Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes y Roger Taylor.

A raíz del cáncer, Taylor no pudo estar presente junto a la banda en la investidura al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022.