Alexander Skarsgard protagoniza el nuevo videoclip de The Rolling Stones
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Autor: Redacción Cooperativa
Los británicos estrenaron el clip de su sencillo "Mr Charm".
Los británicos estrenaron el clip de su sencillo "Mr Charm".
El actor Alexander Skarsgard es el protagonista del nuevo videoclip del grupo The Rolling Stones, el cual corresponde a su canción "Mr Charm".
El tema corresponde a un senciilo del disco "Foreign Tongues" que los británicos estrenaron en julio pasado bajo la producción de Andrew Watt.
A pesar del lanzamiento de su nuevo disco, la banda canceló sus planes de gira para 2026 por Europa y el Reino Unido debido a los problemas de salud del guitarrista Keith Richards.