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Tópicos: Magazine | Música

Alexander Skarsgard protagoniza el nuevo videoclip de The Rolling Stones

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los británicos estrenaron el clip de su sencillo "Mr Charm".

Alexander Skarsgard protagoniza el nuevo videoclip de The Rolling Stones
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El actor Alexander Skarsgard es el protagonista del nuevo videoclip del grupo The Rolling Stones, el cual corresponde a su canción "Mr Charm".

El tema corresponde a un senciilo del disco "Foreign Tongues" que los británicos estrenaron en julio pasado bajo la producción de Andrew Watt.

A pesar del lanzamiento de su nuevo disco, la banda canceló sus planes de gira para 2026 por Europa y el Reino Unido debido a los problemas de salud del guitarrista Keith Richards.

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