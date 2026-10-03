Alexander Skarsgard protagoniza el nuevo videoclip de The Rolling Stones

El actor Alexander Skarsgard es el protagonista del nuevo videoclip del grupo The Rolling Stones, el cual corresponde a su canción "Mr Charm".

El tema corresponde a un senciilo del disco "Foreign Tongues" que los británicos estrenaron en julio pasado bajo la producción de Andrew Watt.

A pesar del lanzamiento de su nuevo disco, la banda canceló sus planes de gira para 2026 por Europa y el Reino Unido debido a los problemas de salud del guitarrista Keith Richards.