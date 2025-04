Amiga de Amaia Montero revela por error el regreso de la cantante a La Oreja de Van Gogh

Tras varios rumores, una amiga de Amaia Montero confirmó por accidente el regreso de la cantante a La Oreja de Van Gogh.

Durante un envento de los premios Talía, la actriz española Cayetana Guillén Cuervo fue consultada por la voz de "Quiero ser" y su supuesto reterno a su banda madre, a lo que respondió: "Yo lo sé desde hace mucho. Sí, lo sé desde hace mucho, pero lo prometí, pero es que no se lo dije, no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie".

En este contexto, la también periodista reveló su emoción ante la nueva etapa de la cantautora: "Yo me eché a llorar, al teléfono, vamos. Me dijo 'te lo voy a contar, pero porfa Caye...'. Y cada vez que me preguntaban, yo lo sabía. Y estoy muy contenta", aseguró.

"Ella está muy bien, está ilusionada, está con mucha cautela porque claro poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene. Y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa, España le demostró su amor y yo creo que van a petar (explotar)", añadió.

Tras las palabras de Guillén Cuervo- quien salió a disculparse públicamente por adelantar la noticia-, ni la cantante o ni La Oreja de Van Gogh han hecho declaraciones.

No obstante, el presunto regreso de la histórica vocalista ha generado opiniones divididas entre los seguidores del grupo, ya que si bien, algunos esperaban el regreso de Montero; otros afirman que este motivo forzó la salida de Leire Martínez, concretada el pasado octubre.