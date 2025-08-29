Anuncian a la artista que teloneará a Katy Perry en su concierto en Chile

Katy Perry llegará a Chile el próximo sábado 6 de septiembre de 2025 para presentar un concierto especial en el Estadio Bicentenario de La Florida, como parte de su gira "The Lifetimes Tour".

En este show, la artista interpretará alrededor de 25 a 27 canciones, incluyendo grandes éxitos como "Firework", "Hit n Cold" e "I Kissed a Girl". El espectáculo estará dividido en "actos" que marcarán diferentes etapas de su carrera a lo largo de más de 15 años de trayectoria.

¿Quién teloneará a Katy Perry?

La telonera oficial del concierto será la cantante urbana chilena Loyaltty, quien ha ganado relevancia en la escena musical nacional.

DG Medios, productora del evento, confirmó que Loyaltty abrirá la jornada con un show de alta energía.

"@loyaltty.cl se suma como Local Support del The Lifetimes Tour de @katyperry. ¡Nos vemos este 6 de septiembre en Estadio Bicentenario La Florida!", escribió la productora en sus redes sociales.

Las últimas entradas al concierto de Katy Perry están disponibles en Ticketmaster.