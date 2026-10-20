Aseguran que Jay-Z se eligió a sí mismo para el show de medio tiempo del Super Bowl 2027

El próximo show de medio tiempo del Super Bowl parece ya tener a su protagonista: según medios estadounidenses la productora a cargo escogió al rapero Jay-Z.

Según Puck News y TMZ, Jay-Z escogió a Jay-Z para encabezar el preciado espectáculo de este evento deportivo. ¿Por qué? Desde 2019 el cantante y su empresa Roc Nation se encargan de producir el segmento musical del Super Bowl.

De acuerdo a los citados medios, cuando este contrató se firmó hace siete años se contempló la posibilidad de que el marido de Beyoncé hiciera una presentación el certamen, lo que se concretaría en 2027.

Por ahora la NFL -la Liga de Fútbol Americano- no ha confirmado quién será el artista del Super Bowl LXI. Otros nombres como Miley Cyrus, Justin Bieber y Harry Styles también han aparecido entre los rumores.

La edición número 61 del Super Bowl se llevará a cabo en el SoFi's Stadium de Los Angeles el 14 de febrero de 2027.