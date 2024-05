Aurora en Chile 2024: fecha, lugar y venta de entradas

La noruega Aurora confirmó su regreso a Chile para este 2024 con el tour mundial "What Happened To The Earth? Part 3".

La gira que traerá de vuelta a la artista se enmarcará en la promoción de su nuevo álbum "What Happened To The Earth?" que se lanza el próximo 7 de junio.

Será la cuarta presentación de la noruega luego de su debut en Lollapalooza Chile 2018 y en la versión 2023, además de su show en solitario de 2019.

¿Cuándo y dónde se presenta Aurora en Chile este 2024?

La artista se presenta el 10 de noviembre de 2024 en Movistar Arena.

Venta de entradas

La venta de las entradas para Aurora se pondrán a la venta el miércoles 29 de mayo a las 10:00 horas por Puntoticket.

Precios de entradas

Los valores con cargo son: