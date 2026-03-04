Bad Bunny dedicó especial mensaje a Chile: "Gracias por ese amor tan bonito"

El cantante Bad Bunny compartió un especial mensaje dedicado a Chile, donde se presentó el pasado enero en el marco de su gira "Debí Tirar Más Fotos World Tour".

A través de su cuenta de Instagram, el puertorriqueño publicó registros de su última visita a territorio nacional -con música de Los Prisioneros, Pancho Molina y FloyyMenor-, incluyendo paisajes capitalinos, la visita a una viña y un peluche de Sansa, su perrita, que sus fanáticos le entregaron en medio de un concierto.

"Chile, uno de los primeros países que abrazó la cultura y el movimiento del reguetón de Puerto Rico en los 2000's. Por eso no es casualidad que hoy, mas de 20 años después, también tengan su propia escena de reguetón y sea exitosa en el mundo", partió diciendo.

Bajo esta línea, el ganador del Grammy agradeció "infinitamente" el apoyo que recibió del público chileno al inicio de su carrera, donde visitó varias ciudades del país en 2017: "Jamás olvidaré aquel 2017 que los visité por primera vez; las discotecas, el Caupolicán hasta llegar a Viña del Mar, el Movistar y el Estadio Nacional".

"Me han acompañado en cada etapa de mi carrera y eso lo valoro mucho. Gracias por ese amor tan bonito y especial por tantos años", añadió.

Finalmente, el autor de "El Apagón" zanjó la polémica que generó en sus más recientes conciertos en Chile, donde la petición de interpretar "120" pareció molestarle: "Algún día cantaremos '120' juntos. Lo prometo. Chi Chi Chi Le Le Le", sentenció.