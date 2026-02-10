Bad Bunny explicó el significado del número 64 que usó en el Super Bowl

El cantante Bad Bunny explicó el significado detrás del número 64 que utilizó en su traje durante su comentado show en el Super Bowl 2026.

A través de un comunicado, el puertorriqueño detalló que "1964 esl año en que mi tío Cutito nació, el hermano de mi mamá".

"Lo poco que sé de la NFL lo sé gracias a él. Se fue a los Estados Unidos a los 17 a trabajar y nunca volvió a vivir en Puerto Rico, pero nos visitaba en enero o febrero y se quedaba en nuestra casa, justo en la postemporada de la NFL, así que siempre vi los partidos con él", agregó Benito Martínez.

El reggeatonero aseguró que quiso homenajear a Cutito porque "falleció hace dos años, poco después de que los San Francisco 49ers (el equipo que le gustaba) perdiera el Super Bowl con los Kansas City en 2024".

"Mi sueño era llevarlo al Super Bowl, pero nunca pude. Él se fue de manera repentina, sin ningún aviso. Así que durante mi show en el Super Bowl decidí entregarle mi camiseta: Ocasio, su apellido, el mismo de mi mamá, y su año de nacimiento, el 64", reveló Bad Bunny

"Estoy seguro que lo vio (el show), que estaba presente y que se sentía orgulloso de su sobrino", concluyó el cantante.