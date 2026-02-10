Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago28.9°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música

Bad Bunny explicó el significado del número 64 que usó en el Super Bowl

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Se siguen revelando detalles del comentado show del puertorriqueño.

Bad Bunny explicó el significado del número 64 que usó en el Super Bowl
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El cantante Bad Bunny explicó el significado detrás del número 64 que utilizó en su traje durante su comentado show en el Super Bowl 2026.

A través de un comunicado, el puertorriqueño detalló que "1964 esl año en que mi tío Cutito nació, el hermano de mi mamá".

"Lo poco que sé de la NFL lo sé gracias a él. Se fue a los Estados Unidos a los 17 a trabajar y nunca volvió a vivir en Puerto Rico, pero nos visitaba en enero o febrero y se quedaba en nuestra casa, justo en la postemporada de la NFL, así que siempre vi los partidos con él", agregó Benito Martínez.

El reggeatonero aseguró que quiso homenajear a Cutito porque "falleció hace dos años, poco después de que los San Francisco 49ers (el equipo que le gustaba) perdiera el Super Bowl con los Kansas City en 2024".

"Mi sueño era llevarlo al Super Bowl, pero nunca pude. Él se fue de manera repentina, sin ningún aviso. Así que durante mi show en el Super Bowl decidí entregarle mi camiseta: Ocasio, su apellido, el mismo de mi mamá, y su año de nacimiento, el 64", reveló Bad Bunny

"Estoy seguro que lo vio (el show), que estaba presente y que se sentía orgulloso de su sobrino", concluyó el cantante.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada